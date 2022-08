Türi-Allikult päästetud kass võitleb elu eest

Piisner ütles, et ka nende vabatahtlike paljunäinud silmad läigatasid kiisut nähes. "Tahtsime nii väga, et ta vastu peaks ja saaksime natukenegi tema olukorda leevendada, sest sellisel moel ei peaks ükski loom oma elupäevi lõpetama," lausus ta.

Kassi päästeaktsiooni uudistama tulnud kohalike jutust jäi Piisnerile kõrva, et see kass on juba ammu Türi-Allikul ringi uidanud ning tema kehv seisukord oli inimestele teada. "Miks siis varem abi ei kutsutud?" küsis ta.