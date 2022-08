Eksperimenti rattaga tööle ja tagasi jääb ilmestama väljaheitesaaga

Et auto on üks suuremaid kuluallikaid, kõlab selline plaan väga hea rahalise kokkuhoiuna. Sõites tavalise bensiiniautoga, kulub ühes kuus puhtalt sõidule sadu eurosid ja iga kord tankides tahab vaikselt nutt peale tulla. Tudengina seda asja nii jätta ei saa ja millegi arvelt tuleb kulusid kokku hoida. Sööma peab inimene nagunii, seepärast tasub seda energiat mõistlikult ära kasutada ja auto asemel eelistada hoopis kondimootorit.

Kui arvestada, et äsja lõppenud Ironmanil sõideti rattaga 180 kilomeetrit ja sinna juurde veel ujuti ja joosti ka, tunduvad minu hädised 33 kilomeetrit Koerust Paidesse lapsemänguna. Juurde ei arvestanud ma seda väikest asjaolu, et erinevalt Ironmanil osalejatest ei ole mina selle suve jooksul kordagi veel ratta selga istunud ja mingisugust eelnevat treeningut teinud. «Sa pead õhtul pastat sööma, sportlased vist söövad pastat,» soovitab peatoimetaja, seega ainus treening, mis ma teen, on õhtusöögiks pastaroog.