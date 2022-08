Paide linnapea Eimar Veldre ütlust mööda otsus kergelt ei tulnud. Juba suve hakul katsetati linnas tänavavalgustuse väljalülitamist. «Kui pool juunit tänavavalgustust ei olnud, maksis see sama palju kui eelmisel aastal terve juuni kokku. Energiahinnad on aastaga nii palju üles läinud, et kokku me eriti ei hoidnud, aga suutsime ära hoida ülekulu,» selgitas ta.

Ka säästurežiimi mõte on Eimar Veldre selgitusel eelkõige selles, et hoida ära ülekulu. «Praeguse hinnangu järgi võib ülekulu tulla sada tuhat eurot rohkem kui eelarves kavandatud. See on arusaadav, et ajad lähevad pimedamaks, aga meil on ka rahakoti suhtes vastutus ja me ei saa ülekulu lubada,» lausus Veldre.