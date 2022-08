Järva vallas vaktsineeriti kampaania ajal 118 koera ja kassi

Kel ei õnnestunud oma lemmikuga tulla vaktsineerimisekampaaniale, soovitas ta pöörduda ükskõik millise loomaarsti poole marutaudi vaktsiini saamiseks. Riik toetab marutaudivastast vaktsineerimist ehk loomaomanikule on see tasuta.

Selleks, et marutaudi levikut koduloomade seas ennetada ning inimesi kaitsta, tuleb koeri ja kasse marutaudi vastu vaktsineerida. Vastavalt kehtivale seadusandlusele on loomaomanik vastutav, et tema kuuluv koer või kass oleks regulaarselt marutaudi vastu vaktsineeritud. Esimest korda vaktsineeritakse kutsikas või kassipoeg 3–4 kuu vanuselt. Edaspidi tuleb looma vaktsineerida vaktsiiniga kaasasolevas infolehes toodud sagedusega, kuid mitte harvemini kui 24 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest.