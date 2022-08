Tänane keskmine elektrihind Eesti hinnapiirkonnas on 682,05 eurot/MWh ja ühel tunnil kell 18-19 oli see lausa 4000 eurot/MWh.

"Elektrihinnad on väga kõrged ka Lätis ja Leedus. Täna on elektrihind Lätis ja Leedus 823,98 eurot/MWh ning tõuseb üheks tunniks 4000 euroni/MWh. Analüüsi protsessis teeme koostööd Läti ja Leedu ametiasutustega, et tuvastada hinnatõusu põhjused," teatas konkurentsiamet oma kodulehel.