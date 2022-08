Erakondade reitingud: nädalaga kasvatas märkimisväärselt toetust vaid EKRE

Pärast mitu kuud kestnud tõusu on Isamaa toetus viimase kahe nädalaga langenud 1,3 protsendipunkti võrra ning reitingutabelis langeti sellega taas Eesti 200 seljataha. Samal ajal on jätkuvalt pigem langustrendis ka Eesti 200 toetus, mis on nüüd madalaimal tasemel alates 2020. aasta oktoobrist.