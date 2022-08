Tööellu võivad paindlikkust tuua uued valveaja ja iseseisva otsustuspädevusega töötaja reeglid

„Partnerid on ühisel veendumusel, et tavalise valveaja kõrval, mis eeldab vajadusel töötaja liikumist töökohale, võib seaduses tulevikus reguleerida ka teistsuguse valveaja, kus töötaja saab tööd teha arvuti ja telefoniga ning ei pea töökohale ilmuma,“ ütles minister Peterson.

Ministri hinnangul saaks valveaja erisusi rakendada kindlasti IKT-töötajaile, aga miks mitte ka teatud juhtudel kaugkonsultatsioone tegevatele arstidele, ajakirjanikele või pressiesindajatele, kellel on võimalus tööülesandeid täita distantsilt.

Sama ettepaneku raames kaaluvad sotsiaalpartnerid ka iseseisva otsustuspädevusega töötaja mõiste loomist nende töötajate jaoks, kes kujundavad suuremas osas oma tööaja ise ning kelle puhul ei kehtiks tavalised töö- ja puhkeaja nõuded. „Tähtis on, et kokkulepe oleks tasakaalustatud ehk looks tööelus uusi võimalusi, kuid ei ohustaks nõrgemas positsioonis olevaid töötegijaid,“ lisas Peterson.