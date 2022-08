Päästeamet: kuumade ilmadega tuleb mõelda enda ja lähedaste ohutusele

„Selleks, et palavus liiga ei teeks, tasub kuumalaine ajal kanda heledaid riideid ja peakatet. Keskpäeval, mil õhutemperatuur on kõige kõrgem ja päike väga intensiivne, on mõistlik püsida varjus. Suletuna tasub hoida ka eluruumide aknad, sest õues olev õhk on palavam kui tuba. Palavuse leevendamiseks tasub juua rohkesti vett, sest keha vedelikukadu on kuuma tõttu suurem kui tavaliselt,“ ütles päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viktor Saaremets.

Lisaks enda ohutusele ei tohi unustada ka lähedasi. „Kindlasti tasub jälgida, et eakad lähedased ei sattuks palavaga hätta ja tuleksid kõrgest temperatuurist tulenevate oludega toime. Unustada ei tohi ka lemmikloomi. Kui olete autoga liiklemas, pidage meeles, et päikese käes seisva sõiduki temperatuur tõuseb väga kõrgeks juba loetud minutitega. Seetõttu ei tohi suletud akendega autosse jätta ei lapsi ega lemmikloomi,“ lisas Saaremets.

Kuna viimastel nädalatel on ilm pakkunud rohkesti soojakraade, kuid väga vähe sademeid, on loodus tuleohtlik. Ilusat ilma nautides tuleb järgida kõiki tuleohutusreegleid, sest praegustes oludes piisab tulekahju puhkemiseks vähesest. Vähimagi kahtluse puhul tasub tuletegemine jätta aega, kui tuleohu tase on madalam. Tuleohu kohta Eestis annab ülevaate keskkonnaagentuuri tuleohukaart.

Ohutust tuleb meeles pidada ka suviseid veemõnusid nautides. Suplema tasub minna tuttavasse kohta. Kindlasti tasub ujuma minna koos sõbra või lähedasega, et vajadusel oleks abi lähedal. Kõige kindlam on ujuda kalda lähedal nii, et jalad põhja ulatuksid. Iseäranis tähelepanelikult tuleb rannas jälgida lapsi, sest nende ohutunnetus on sageli nõrgem kui täiskasvanutel. Seetõttu tuleb lastele aegsasti selgitada ka veega kaasnevaid ohte.

Unustada ei tohi tõsiasja, et alkohol ja vesi ei käi kokku – suplejale võib saatuslikuks saada isegi väike kogus lahjat alkoholi.