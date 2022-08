Mängu järel tunnistas linnameeskonnast Pärnusse laenule läinud Siim Aer, et olenemata tulemusest jäi Pärnu oma mängupildiga rahule. "Eelmine kord ka öeldi, et laseme endale lollid väravad lüüa aga ma arvan, et näitasime sisu."

Aer lisab, et oma koduklubi vastu mängimine on teistsugune tunne. "Eks ta on ikka natukene eriline. Kõik on vanad sõbrad ja ikka on eriline."