Tasub teada: kuidas hoida ära äikesekahjusid?

Et ära hoida äikesekahjusid tervisele ja varale, jagab nõu Seesam kindlustuse tootejuht Dagmar Gilden.

Gildeni sõnul jagunevad äikesekahjud laias laastus kahesugusteks. Vähem, kuid siiski igal aastal esineb selliseid kahjusid, mida põhjustab äikese tabamus hoone või rajatise pihta. Need olukorrad on reeglina tõsisemad ja tekkida võib ka tulekahju. On olnud juhtumeid, kus äikesest põhjustatud ülepinge tõttu hävib tulekahjus kogu hoone.