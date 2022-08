Põlengut lähemalt uurima minnes nägi ta, et põlenud on mitme hektari jagu põldu, kuid tuli levib üha edasi. "Praegu on põlenud valdavalt juba võetud vilja osa, aga tuli levib aina edasi ja kuii nii edasi läheb, võib see jõuda peagi koristamata viljani," märkis ta.