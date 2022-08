Orienteerumispäevakute hooaeg jätkus Valgehobusemäel

Seekordse etapi parimateks erinevates võistlusklassides olid: MI Kaarel Kallas OK JOKA, NI Signe Raidmets OK TON, MII Tammo Esta Hiiumaa OK, NII Sandra Valgeväli SK Mercury, MIII Maarius Kotsulim Türi spordikool, M40 Kaupo Järve LSF PT, M50 Inno Ling OK Lehola, A rada Annaliisa Aren Türi spordikool ja valikorienteerumises Margus Klementsov SK Mercury.