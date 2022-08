Koeru Hooldekeskus võib minna omavalitsuste kätesse

Hetkel sotsiaalministeeriumi poolt hallatava sihtasutuse Koeru Hooldekeskuse andmine Järvamaa omavalitsuste kätte olnud laual juba aastaid. "Paar aastat tagasi tegelikult sotsiaalministeerium uuris omavalitsuste huvi Koeru Hooldekeskuse vastu ja väga paljud sealsed teenused puudutavad tegelikult kohalikke omavalitsusi," räägib Paide linnapea Eimar Veldre. Kolme omavalitsuse ühiseks ettevõtteks on ka Järvamaa haigla ja õendusabi osas on hooldekeskusel haiglaga tugev kokkupuutepunkt. "Teenustega me nagunii peame tulevikus tegelema, ja arvestades, et sotsiaalministeerium oli ka sellest huvitatud, vaatasime omavalitsusjuhtidena, et selle teema võiks tegelikult uuesti üles võtta," lisab ta.