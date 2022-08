Päästjad panevad südamele: ole metsas, maastikul ja koduaias tulega ettevaatlik

lmateenistuse andmetel on Järvamaal metsades praegu suur tuleoht. Reedel ja laupäeval on sajuta ilmad ning tuleoht suuremas osas Eestis võib tõusta kõrgeima, viienda klassini ehk äärmiselt kõrgeks. Metsatulekahjusid tuli neljapäeval Eestis ette mitmeid.

Päästeamet tuletab meelde, et lõket tohib teha vaid ohutusreegleid täites.

Samuti meenutab päästeamet, et kulu põletamine on keelatud aastaringselt.

Kuumade ilmadega on tulekahju kerge süttima ka põllutöödel. Viljakoristus- ja heinatöid tehes tuleb kontrollida masina korrasolekut ja puhtust, et lendav säde ei põhjustaks süttimist. Samuti aitab ohutust tagada töö ajal ümbruse jälgimine, et tuld võimalikult vara avastada. Tulekustutiga tuleks kustutust alustada võimalikult kohe ning kutsuda abi.