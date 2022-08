Endine koolitoitlustaja kolis koos köögitehnikaga välja

Seni toitlustas mõlemat kooli Baltic Restaurants Estonia AS, kes osales samuti hankes, kuid tegi veidi kallima hinnaga pakkumise. Ettevõtte müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson ütles, et neil on ääretult kahju, kuid sügisest nad Paides enam toitlustusteenusega ei jätka. "Lähtusime pakkumist tehes ennekõike praegusest turuolukorrast ning kindlast põhimõttest, et õpilaste toitlustamisel ei taha me kvaliteedis järeleandmisi teha," sõnas ta.