Paides valmib peagi uus sild

Hanke võitis Nordpont OÜ, kes ehitas Paides ka Suur-Aia tänavat. Grigorjevi sõnul algasid ehitustööd sillal juuli algul ning ehitaja on püsinud kenasti graafikus. "30. augustil tuleb kokku silla vastuvõtukomisjon ja siis vaadatakse objekt selle pilguga üle, et kas on kusagil vaja veel midagi viimistleda või teha," sõnas ta. "Hetkel on sild ise juba valmis, kuid käimas on haljastus- ja viimistlustööd."