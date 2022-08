Noorsportlased on oodatud kandideerima 25 000 euro suurusele stipendiumile

Koostöös Eesti Olümpiakomiteega annab ERGO kindlustus juba seitsmendat aastat järjest välja stipendiumi koguväärtusega 25 000 eurot. ERGO juhi Marek Ratniku sõnul on äärmiselt oluline, et pühendunud noorte sportlaste edasijõudmist toetaksid ka vastutustundlikud ettevõtted, sest tippu jõudmiseks on lisaks pühendumusele möödapääsmatu leida kate kulukatele võistlus- ja treeningukuludele.