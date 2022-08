Vendade Pitkade mälestuskivi taasavatakse peagi uues asukohas

Mälestuskivi on juba paigaldatud uude asukohta külaplatsil. Koguka mälestuskivi transportimisel ja paigutamisel aitas külaseltsi kohalik ettevõte.

Üheks põhjuseks, miks mälestuskivi asukohta vahetas, on see, et kuna veebruaris Jalgsemale jõudnud admiral Pitka elusuuruses vahakuju paikneb muuseumitoas, moodustus terviklikum mälestuskoht.