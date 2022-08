Türi põhikooli direktor: valla otsused viisid kooli kreeni

Türi põhikooli juhtimise loos on mitu kihti. Ma teadsin, et asun suure, keerulise ja kokku kasvamata kollektiivi ette. Kireva ajalooga organisatsioonis on tulemuslikult koostöise kollektiivi arendamine pikk protsess, mis nõuab panustamist ja aega kõigilt pooltelt. Ka koolipidajalt.