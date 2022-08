Uuring tuvastas: Türi pronkssõduri juurde on maetud kümneid kirste

Selleks, et saada alalt võimalikult head ja lihtsasti loetavat pilti, kasutati uuringualal kõrgresolutsioonilist antennimassiiviga 3D georadarit. Andmeid töödeldi spetsiaaltarkvaraga GPR Slice. See on suurte võimalustega ekspertidele mõeldud tarkvara, mis on kasutusel väga pajudes ülikoolides ja teadusasutustes üle maailma.

Nüüd on Türi vallavanem Ele Ennu sõnutsi üheselt selge, et Türi pronkssõdur on hauatähis, mille eemaldamise saab otsustada vaid sõjahaudade komisjon. „Edastasime lisainfo ka sõjahaudade komisjonile. Palusime kiirendada otsustusprotsessi, et ümber vaadata komisjoni esialgne otsus jätta plats puutumata," märkis ta. Lisaks küsis Türi vallavalitsus arvamust ka teiste muinsuskaitse all olevate nõukogude armee mälestusmärkide kohta, mis asuvad Türi kalmistutel.