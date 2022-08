Noored saavad end proovile panna kübervõistluses

Eelvoor toimub 27. augustil ajavahemikus kell 10 - 20. Igal võistlejal on kübermõistatuste lahendamiseks aega kolm tundi, mis käivitub hetkest, kui ta eelvooruga liitub. Kõik ülesanded on seotud reaalsest elust pärit olukordadega, mis aitavad noortel mõista, kuidas küberkurjategijad tegutsevad ning milliste nippidega tuleb nende vastu võidelda.

CTF Tech tegevjuht Marki Tihhonova-Kreek ütles, et eelmisel nädalal tabasid Eesti riigiasutusi ja kriitilise tähtsusega ettevõtteid suurimad küberrünnakute lained pärast 2007. aasta kübersõda. "Maailmas toimuv näitab, et kahjuks läheb olukord kübermaailmas aina karmimaks. Selleks, et ka tulevikus oleks meie kodudes elekter, internet ning poes saaks maksta kaardiga, on vaja juba täna üles leida need noored, kes tahavad võidelda heade poolel," lausus ta.