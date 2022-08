Esimene lennupäev osutus loodetust edukamaks

Lennuspordi föderatsiooni president Jaano Rässa ütles, et kaks aastat on nad sellist üritust korraldanud Raplamaal, kus käis lennumasinaid uudistamas 1500 inimest. «Kuna Nurmsis tegime seda esimest korda, siis arvasin, et küllap tuhat inimest ikka tuleb, kuid laupäeval käis siin ligi 3000 inimest,» lausus ta. «Drooniga tehtud piltidelt vaatasime, et parklas oli päev läbi 600 autot, aga paljud viibisid üritusel kõigest tunnikese.»