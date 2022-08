33 aasta tagust suursündmust tuleb meeles pidada

Vallavanem Ele Enn täheldas imetlust selle aja infoliikumise kiiruse üle läbi kolme Balti riigi. Kati Nõlvak lisas, et sama tähtis kui oli 33 aastat tagasi näidata oma rahumeelset otsusekindlust, on seda vaja tänagi. Ühiselt oldi seda meelet, et aina enam tuleb au sisse tõsta Eesti oma mälestusmärgid ja lüüa need särama kui uued.