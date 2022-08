Maxima tänab Ukraina töötajaid, kes igapäevaselt jaeketi töösse panustavad

Jaeketi personalijuht Lea Kimber ütles, et nad on Eestis palganud ukrainlasi juba 2019. aastast. "Kuna tegu on ettevõttes väga hinnatud töötajatega, kellele saab loota, ei kõhelnud me pärast 24. veebruari hetkekski, et pakkuda tööd neile ukrainlastele, kes olid sunnitud oma kodust Ukrainas lahkuma ja jõudnud Eestisse,“ lausus ta.