Noor jalgpallur treenib koos oma vanuseklassi koondisega

Sander Sood on erinevate vanuseastmete koondistesse korduvalt kutsutud ning ta esindas Eestit edukalt ka mullu U17 koondisega Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiril, kus õnnestus Gruusia, Ungari ja Islandi koondiseid alistades välja murda eliitringi.

Sealt jäi Soo eduka mängijana silma ka teite riikide treeneritele ning on seejärel end Itaalia ja Portugali klubides näitamas käinud. Eestis on ta põhiliselt mänguaega saanud Paide Linnameeskonna U21 meeskonnas esiliigat mängides ning kuulub ka esindusmeeskonna ridadesse ehkki debüüt Premium liigas on veel seni tegemata.