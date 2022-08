Eesti Energia valmistub raskel ajal abikätt ulatama

Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos ütles, et nagu eelmisel talvel nägime, oli riiklikest toetusmeetmetest kasu. "Hea meel on näha, et tänavu saavad taas ühesuguse hinnakompensatsiooni kõik elektri ja gaasi kodutarbijad sõltumata nende lepingust,” märkis ta ja tunnustas valitsuse eesmärki tagada energiatarbijate kaitse ja hinnakindlus. ”Tänase teadmise põhjal on elektrihüvitis 5 senti kilovatt-tunni eest ja gaasi kodutarbijatele hüvitatakse 80 protsenti hinnast, mis rohkem kui 8 senti kilovatt-tunni eest. Energiatoetused kajastuvad juba novembrikuus postkasti jõudval oktoobrikuu arvel ning selleks ei pea klient ise eraldi midagi tegema,“ selgitas Roos.