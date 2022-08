Kahalas avati kaasava eelarve toel rajatud mängupark

Kahala külaelu eestvedaja Sigrit Paulus ütles, et nende küla mänguväljaku projekt sai kaasava eelarve projekti konkursil kolmanda koha ja vallavalitsus leidis rahastamisvõimaluse, et Kahala lapsed saaks oma mänguplatsi.

"Nimi mängupark on natukene liiga suurustav. Pidime algsest ideest kõik elemendid peale kahe torni ja liumäega mängukeskuse välja jätma. Põhjus oli ka selles, et poole aastaga tõusid mänguväljaku toodete hinnad ligi 60 protsenti. Minu enda viga oli ka see, et ei teadnud, et aluspinna tööd ja aluskate tuleb samuti hinnapakkumisse lisada. Need tööd võtsid veel omajagu raha," selgitas Paulus.