Pimedad ööd ajavad pikanäpumehed liikvele

Nii juhtuski, et 24. augustil sai politsei teate, et Tarbja külas varastati korterelamu keldriboksist jalgratas, elektriline kettsaag, hekilõikur ja muid esemeid. Tekitatud kahju hindas omanik ligikaudu 700 euro kanti.

Kõik varastatud esemed on sellised, millel on praktiline väärtus ja suure tõenäosusega ilmuvad need peagi kusagil müügiportaalides pakkumisse.