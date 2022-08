Paide ajalooline kirikuraamat jõudis tagasi Eestisse

„Pärast ettekannet tuli minu juurde proua Guta Kruse, sündinud von Tiesenhausen ja teatas, et tema valduses on Paide kirikukroonika,“ räägib Tobreluts. „Samuti ütles proua, et ehkki raamat sisaldab tema esiisa Paide kirikuõpetaja Engelbrecht von Tiesenhauseni kroonikamärkmeid ja on seetõttu väga oluline nende perekonnale, on see täisnahkköites raamat siiski osa Paide kirikuarhiivist.“ Veel mainis pastor von Tiesenhauseni järeltulija Janis Tobrelutsule, et ehkki tal on kahju raamatust loobuda, ei tohi ega saa ta seda köidet pidada üksnes enda ja oma perekonna omandiks.