Opositsioon umbusaldab Türi vallavanemat

Vallavanem Ele Enn on umbusalduse algatajate hinnangul ennast näidanud ebapädeva juhina, kes ei tule toime vallavalitsuse kui ametiasutuse juhtimise ja töö korraldamisega, ei täida hallatavate asutuste juhtide suhtes tööandja õigusi piisava hoolsuskohustusega ning on kaotanud seetõttu suure osa volikogu liikmete usalduse. Usalduskriis on pidevalt süvenenud, kuna vallavanem Ele Enn esitab avalikult vastukäivaid seisukohti, kergekäeliselt süüdistusi ja valeväiteid nii ametnike kui ka koostööpartnerite tegevuse ja sõnade kohta, püüdes vastutust endalt ära veeretada; puudub usalduslik ja toetav koostöö mitmete hallatavate asutuste juhtidega ja nende kaasamine otsuste tegemisse on vähene.