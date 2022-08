Valitsus kiitis heaks elektrienergia universaalteenuse

„Venemaa sõda Ukrainas on suuresti teinud energiahindu hüppeliselt kallimaks. Tahame enne uut kütteperioodi anda Eesti inimestele kindluse, et elektriarvete prognoosimatu kasvu pärast ei pea muretsema," ütles peaminister Kaja Kallas. „Elektriturureformiga tahame valitsusega luua kodutarbijatele ja korteriühistutele võimaluse osta 1. oktoobrist kuni 2026. aasta aprilli lõpuni elektrienergiat kontrollitud hinnaga.“

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan nentis, et paljude perede toimetulek on energiahindade suurest kasvust mõjutatud ning riik peab siin sekkuma. „Börsihinnad ja fikseeritud elektripaketid on muutunud aina kallimaks ja osa tarbijaid ei jõudnud oma hinna soodsamal ajal fikseerida, mistõttu tuleme nende kodutarbijate abistamiseks välja universaalteenusega, mis pakub võimalust elektriarved kontrolli alla saada. Eesolev talv tuleb keeruline ja me ei jäta oma inimesi hätta, vaid aitame nii soodsama elektripaketi kui ka energiatoetustega,“ ütles ta.