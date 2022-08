Eesti plaanib 2030. aastal katta oma aastase tarbimise taastuvelektriga

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut rääksi, et praegused kõrged elektrihinnad on selgelt piisavate tootmisvõimsuste puuduse tulemus. "Kõrged fossiilkütuste hinnad ning tootmisvõimsuste nappus on pannud kõik tarbijad keerulisse olukorda ning selle probleemiga tuleb jõuliselt tegeleda,“ märkis ta.

Sikuti sõnul on need turusignaalid pannud ka ettevõtjaid taastuvelektri tootmisvõimsuste kasvatamiseks investeerimisotsuseid tegema ning riik proovib igati abiks olla, et need protsessid võimalikult kiiresti ja lihtsalt edeneda saaksid. "Siin on ka oluline, et riik annaks investeeringute julgustamiseks ühemõttelise signaali – aastaks 2030 peab kogu meie poolt tarbitav elekter olema roheelekter," lausus ta.

Kehtiv taastuvelektri eesmärk aastaks 2030 on 40 protsenti kogu Eesti elektritarbimisest. Seoses taastuvelektri eesmärgi tõstmisega sajale protsendile tõuseb ka kogu taastuvenergia osatähtsuse eesmärk 42 protsendilt 65 protsendile.

Sajaprotsendilise taastuvelektri eesmärgi saavutamiseks on riigi poolt käimas mitmeid tegevusi. Äsja lõppes taastuvelektri tootmise vähempakkumine, mille tulemusel peaks turule lisanduma 540 gigavatt-tundi taastuvelektrit. Lisaks plaanib riik järgmisel kolmel aastal läbi viia vähempakkumisi veel 1,65 teravatt-tunnile taastuvelektrile.

Hiljuti kehtestati ka tuulikutasu kohalikele omavalitsusüksustele ja tuulikute mõjupiirkonnas elavatele inimestele, mis omakorda aitab kaasa uute maismaa- ja meretuuleparkide püstitamisele. Samuti on eraldatud lisaraha elektrivõrkude valmisoleku kiireks tõstmiseks ning otsitakse võimalusi elektrivõrgu arengu pikaajaliseks suunamiseks suuremale valmisolekule uute taastuvelektri tootmisseadmete võrguga liitmiseks.