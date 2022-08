Väike vihm ei kustuta veel tuleohtu

Gjensidige kindlustuse tellitud ja NielsenIQ läbiviidud uuringust selgus, et 93 protsendil eestlastel on koju paigaldatud suitsuandurid, maaelanike seas on see näitaja 95 protsenti. Kaheksa vastajat kümnest laseb neid ka regulaarselt kontrollida, vahetab patareisid ja puhastab tolmu.

Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev teadis öelda, et tänavu suvel küündivad tulest tingitud kahjud juba 100 000 euroni. "Suuremad kindlustusjuhtumid on kortermajades, kus tuli on tekitanud kahju mitmele korterile läbi korruste kui ka korteriühistu varale. Läbi aastate oleme suvisel perioodil näinud katusepõlenguid, elektriseadmetest tingitud põlenguid kui ka näiteks terrassi põleng, mis tuletab meelde, et maja läheduses grillides tuleb olla äärmiselt ettevaatlik ja tagada, et läheduses oleks olemas vajalikud tulekustutusvahendid. Grillides looduses tuleb silmas pidada, et tuld tehakse selleks ettenähtud kohas ja siis kui see on lubatud,” rääkis ta.