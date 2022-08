Kaitseväkke saab end vabatahtlikuna üles anda

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et praegu puudub terviklik ülevaade vabatahtlike ressurssidest, keda saaks riigikaitses või siseturvalisuse tagamisel kasutada. "Edaspidi saab iga kaitseväekohuslane teada anda oma täiendõppe läbimised, muud lisaoskused ja millise organisatsiooni tegevuses ta soovib vabatahtlikuna panustada,“ selgitas ta.

Hetkel kogutakse registrisse infot mootorsõiduki juhtimise oskuste ja usuliste veendumuste kohta. Edaspidi saab kaitseväekohustuslane lisada infot ka oma muude oskuste kohta, mis on omandatud täiendõppe, huvitegevuses osalemise ja eneseharimise kaudu. Seda teavet saab ta jagada vabatahtlikult ning seda võetakse arvesse isiku ajateenistuskoha ja väljaõppele suunamisel.

Samuti saab inimene ära märkida, kas ta on juba Kaitseliidu tegevliige, abipolitseinik või vabatahtlik päästja.

„Nii Kaitseliidu tegevliikmel, abipolitseinikul kui ka vabatahtlikul päästjal on oma kindel roll ja panus kriisi või hädaolukorra lahendamisel. Tuleb tihti ette, kus aktiivne kodanik on Kaitseliidu tegevliige ja lisaks tegev ka abipolitseiniku või vabatahtliku päästjana,“ lausus Pevkur. „Seega on tal valik, millise organisatsiooni tegevuses ta mingi olukorra lahendamisel soovib panustada. Samas riigil või organisatsioonil puudub terviklik ülevaade inimese erinevatest rollidest ja tegevustest, mistõttu puudub ka ülevaade kriisis vajaminevatest tegelikest ressurssidest.“