Laste vähesuse tõttu sulgeb linnavalitsus Tarbja lasteaed-kooli Sargvere lasteaiarühma

„Rühma tulevik on olnud arutelu all juba pikemalt, sel aastal esimest korda 2. juunil, kui toimus Sargveres esimene põhjalikum koosolek lastevanemate ja kogukonna esindajatega,“ selgitas linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu. Koosolekul osalesid linnavolikogu esimees Tarmo Alt, linnapea Eimar Veldre ja abilinnapea Piret Moora. Kuigi piirkonnas lapsi on, siis paljud neist käivad juba mujal lasteaedades. „Juba siis oli üleval küsimus, et rühm tuleb sellise trendi jätkudes sulgeda ja lastele leida uued kohad kas Tarbja lasteaed-kooli teistes rühmades või Paide linna lasteaedades“, ütles Lehtpuu. Samuti on Sargvere teeninduskeskus, kus rühm tegutseb, suur ning omavalitsuse põhiülesanneteks seda suures osas enam ei kasutata. Keskust kasutab täna rohkem kogukond. Mis hoonest edasi saab, seda arutab linn kogukonnaga septembris.