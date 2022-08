Nelja sõjahaua säilmed maetakse ümber

Järva vallavanem Toomas Tammik ütles, et Järva vallavalitsus taotles ise punaausammaste teisaldamist ja säilmete ümbermatmist. Tammik lisas, et neil on läinud hästi, sest sõjahaudade komisjon tegi otsuse kiiresti. «Juulis tegime taotluse ja praeguseks on otsus olemas,» märkis ta.