Pirakad küüslaugud toovad perele diplomeid seinale

Silja Vagula selgitusel pole küüslaugufestivalil peetaval konkursil oluline mitte see, kui palju mugul kaalub, vaid hoopis selle läbimõõt. «Lapikutel on rohkem võidulootust,» sõnab ta.

Küüslauk pole just paljude lemmik. Peetakse liiga kibedaks ja talle iseloomuliku lõhna tõttu ei kipu pärast küüslauguse toidu söömist keegi just suurde seltskonda ka. Kui aga maitse ja järelaroom kõrvale jätta, on küüslauk lausa imerohi. Koos naistepuna ja ženženniga peetakse seda üheks maailma populaarseimaks ravimtaimeks. Taime eeterlik õli ja füntotsiidid on inimorganismile eriti vajalikud, samuti on küüslauk tugeva antibiootilise toimega.