Lasteaed paneb Sargveres uksed kinni

Paide linnavalitsus andis teada, et tulenevalt vähenenud laste arvust, vajadusest hoida lastele pakutava alushariduse taset ja tagada omavalitsuse varade otstarbekas kasutus sulgeb Paide linnavalitsus alates 1. oktoobrist Tarbja lasteaed-kooli Sargvere lasteaiarühma.

Paide linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu selgitas, et rühma tulevik on olnud arutelu all juba pikemalt, sel aastal esimest korda 2. juunil, kui Sargveres oli esimene põhjalikum koosolek lastevanemate ja kogukonna esindajatega. Koosolekul osalesid linnavolikogu esimees Tarmo Alt, linnapea Eimar Veldre ja abilinnapea Piret Moora.