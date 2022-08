Erineva kiirusega liiklusvahendid samal teel tekitavad palju pahameelt

„Emotsioonid ei aita kuidagi kaasa sujuvale ega turvalisele liiklemisele. Eks mõnikord võib muidugi olla tarvis kaasliiklejat signaaliga hoiatada, aga kui ikkagi 5 protsenti inimestest tunnistas, et nad teevad seda iga päev, näitab see mõnel juhul üsna lühikest süütenööri. Tasub arvestada, et kooliaasta alguses on suured ummikud tavapärased, sõiduks tuleb rohkem aega varuda. Parem hakata varem minema või jääda veidi hiljaks, kui et näiteks ummikust pääsedes gaas põhja vajutada. Nii mõnedki õnnetuse on juhtunud selliste emotsioonipuhangute tõttu,“ rääkis Meius.

Uuring näitas, et suuri probleeme tekitab see, kui samal teel liiguvad erinevate kiirustega liiklejad. Näiteks häirib 54 protsenti autojuhte, et jalgratturid sõidavad sõiduteel, kui kõrval on olemas rada jalgratastele. 40 protsendile juhtidele ei meeldi autode vahel sõitvad jalgratturid. Samas märkis 41 protsenti inimestest, et neile ei meeldi, kui jalgratturid sõidavad kõnniteel suurel kiirusel jalakäijatest mööda. Elektritõukerataste puhul häirib see lausa 50 protsenti jalakäijatest.

„Siin ei ole põhjust kedagi süüdistada. Kui jalgratturile pole loodud eraldi jalgrattateed, on loomulik, et tema aeglane sõidukiirus võib osasid autojuhte häirida ja samas liiga kiire liikumine jalakäijate läheduses võib häirida neid. Jalakäijatest möödudes tuleks nii jalgratturil kui ka tõukeratturil hoogu selgelt vähendada. Ka autojuht peab võimalikult ohutult jalgratturist mööduma. Ideaalses olukorras liikleksid autod, jalgrattad ja jalakäijad kõik eraldi teedel, kuid nagu teame, ei ole Eestis täna veel palju selliseid võimalusi,“ selgitas Meius.

Balti riikide liikluskultuuri võrreldes on märgata, et Eesti juhte häirib kõige enam see, kui keegi hõivab nende sõidurea. Lätis sallitakse kõige vähem aeglasi sõitjaid, Leedus vihastavad aga autojuhid selgelt rohkem sõiduteel liiklevate jalgratturite ning ette trügivate mootorrataste ja mopeedide peale.