Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab homme üliõpilaste meeleavaldusega

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimehe Katariina Sofia Pätsi sõnul on seekordne avaaktus tavalisest erinev, sest kõrghariduse rahastus on kriisis. „Üliõpilastel on aeg võtta ohjad enda kätte ja näidata oma meelsust. Kutsun kõiki üles osalema meeleavaldusel #sendidkaasa. Võta aktusele kaasa peotäis sente ja kõlistame neid märguande peale aktuse viimase kõne ajal üheskoos. Näitame, et nüüd aitab, kõrgharidus vajab kiiremas korras suurt rahasüsti ning oleme ülikooli ja õpingute nimel valmis kasvõi kerjama,“ ütles Päts.