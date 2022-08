Järvalased on üldiselt oma elukohaga rahul

Maailmapanga ja minuomavalitsus.ee koostöös 2021. aasta sügisel läbi viidud uuringust selgub, et enamik eestlastest on oma elukohaga rahul. Samal ajal peetakse kohaliku tasandi valdkondadest kõige olulisemaks haridust – sinna on elanike arvates vajalik raha juurde suunata.