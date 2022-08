Kiriku põhjakoda sai ette restaureeritud ukse, tööd käivad lõunaakna kallal

Osaühing Gromell alustas ukse ning ühe lõunapoolse aknaava akende taastamist eelmisel sügisel. Restaureerimisega tegeleva väikeettevõtte juht Jarkko Arhilahti ütles, et uks oli väga halvas seisus. See on taastatud sellisena, nagu oli originaal, kuid praegusest jäi alles umbes kolmkümmend protsenti.

Et uks edaspidi säiliks, paigaldati kevadel selle kohale varikatus. Arhtilahti sõnas, et õnneks muinsuskaitseamet lubab praegusel ajal varikatuseidpanna, et ilmastik, eelkõige sademed, ei tekitaks kiireid kahjustusi. Pisitöid uksega kallal on veel teha, näiteks on puudu valgustus selle kohalt.