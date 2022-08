Autoekspert: eestlane eelistab pigem tumendatud klaaside kui värviliste tuledega autot

Igal aastal kuni paartuhat sõidukit uutele omanikele üle andnud Amservi Järve esinduse juht Vahur Annsoo märgib, et eestimaalased on tõepoolest väga praktilise loomuga - see peegeldub tugevalt nii sõiduki valikul kui ka selle puhul, milliseid olulisi lisaaspekte ja -varustust autodele soovitakse.

“Värvilisi tulesid ja läikivaid liiste valitakse lisavarustuse seast oma autole kindlasti vähem kui näiteks käepideme kaitsekilesid, toonklaase või talverehve. Üldjuhul eelistatakse lisavarustust, mis lisab autole turvalisust ja pakub täiendavat kaitset,” märgib ta ja toob välja eestlaste seas kõige populaarsemad näited.

60-70% laseb paigaldada kaitsekile küünekriimustuste vastu

Kuigi esmapilgul võib see suurusjärk tunduda uskumatuna, väljub kaks kolmandikku autosid Amservist uutele omanikele Annsoo sõnul koos täiendavalt paigaldatud ukselingi all oleva kaitsekilega. “See on viimastel aastatel juba üsna levinud trend, et soovitakse vältida värvikihi kahjustusi uksel, mis tekivad näiteks pikkade küünte või sõrmuste tõttu, ning selle vastu lastakse paigaldada ukse siselingi alla spetsiaalne kaitsekile,” kirjeldab ta.

Iga kümnes auto saab külge lisatuled