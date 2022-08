Peamised põhjused, miks pank laenutaotlusele "ei" ütleb

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on inflatsioon inimeste elamiskulusid nii palju mõjutanud, et kui varem võis teatud sissetulekuga inimene saada laenu umbes 100 000 eurot, siis tänaseks on see langenud 85 000 peale. „Kuna kinnisvarahinnad on jätkuvalt väga kõrged, ei õnnestu paljudel selle 85 000 euro eest endale sobivat kinnisvara leida," nentis ta.

Paljudel juhtudel jääb laenutaotlus rahuldamata ka sel põhjusel, et ilmnevad probleemid tagatisega. „Sageli juhtub, et tagatis pole tegelikult elukondlik kinnisvara või ei vasta see mõnel muul moel tingimustele," ütles Rebane.

Ehkki inimesed muretsevad laenutaotluse esitamisel sageli just pangakonto kuue kuu väljavõtte pärast, ei tasu Luminori eraisikute panganduse juhi sõnul selle üle pead murda. „On fakt, et paljud inimesed elavad palgapäevast palgapäevani. Küsimus on pigem sinu eluharjumustes ja kohustustes ehk selles, kui palju ja kuidas sa kulutad," märkis ta.

Rebane lisas, et eelkõige on panga vaates tähtis inimeste vastutustundlik rahaga ümberkäimine. „Lähtume ka ise vastutustundliku laenamise põhimõttest, mille peamine eesmärk on vältida kliendipoolset ülelaenamist ning selle tagajärjel tekkivat ebamõistlikku võlakoormat ja võimalikke makseraskusi,“ selgitas Luminori eraisikute panganduse juht.

Tema sõnul pole ka hiljutine töökohavahetus sageli põhjuseks, miks laenutaotlusele eitavalt vastatakse. „Meid huvitab eelkõige katseaja läbimine. Kui tööandja on rakendanud neljakuulise katseaja, siis võiks laenutaotluse esitamise hetkeks olla see läbitud. Samas võib tööandjalt paluda kinnitust, et inimene töötab sellel ametikohal ning millisel kuupäeval tema katseaeg lõpeb," näitlikustas ta.

Kui pangalt saadi laenutaotlusele eitav vastus, arvab suur hulk inimesi sageli, et see on lõplik otsus ning seda muuta ei saa. See ei vasta Rebase sõnul sugugi tõele. „Laenu võib uuesti taotleda kasvõi järgmisel päeval, selles pole üldse küsimust," kinnitas ta.