Käru muuseum jõuab Tartusse

Huviline leiab väljapanekult ajaloolisi fakte, saab näha 19. sajandi esimest naiste aluspesu, 19. sajandi lõpust pärit lapsekärusid, 20. sajandi esimesi kokkupandavaid lapsekärusid, 1920ndate keskpaiga naiste tualett-tarbeid ning ka ebatavalisi laste transpordivahendeid, mis olid kunagi haruldased, kuid on nüüd tuttavad kõigile.

Projekti esimene osa on loengusari naistest ajaloost, huvitavatest kultuuri-, kunsti- ja poliitika- jm tegelastest. Loengud toimuvad Käru muuseumis kord kuus 2021. aasta novembrist 2022. aasta oktoobrini ja mõnda neist saab vaadata Käru Muuseumi Youtube kanalil.

Näitus, mis on juba väljas olnud Tallinnas ja Narvas ning liigub Tartust Maardusse, on projekti teine osa. Kolmanda osa moodustab Raadio 4-s naiste ajaloost ja erilistest naistest rääkiv saatesari , mida juhtis Kira Evve.

Aljona Suržikova sõnul tuli tal idee luua näitus naiste õigustest juba ammu. Nii veider kui see esmapilgul ka ei paista, nägi ta seost naiste õiguste ja naiste riietuse muutumise vahel. Suurte muutustena toob ta välja korsettidest loobumise, sufražettide julguse tõmmata jalga pantaloonid ja istuda ratta selga või naispilootide otsuse panna lendamiseks selga meesterõivad.

Näituse korraldaja on MTÜ Käru Heade Tegude Muuseum, ruumi pakub Tartu Linnaraamatukogu. Projekti toetab Aktiivsete Kodanike Fond, mille esindaja Eestis on Avatud Eesti Fond koos Eesti Vabaühenduste Liiduga. Kõik projekti raames toimuvad üritused on tasuta.