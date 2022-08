Poekett on 15 aasta jooksul andnud suviti tööd kokku 3500 kooliõpilasele

„On rõõm tõdeda, et noorte huvi töötegemise vastu on kõrge, nii ka tänavu – täitsime neile eraldatud ametikohad üsna edukalt,“ räägib Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber. Ette tuli sedagi, et soovijaid oli rohkem kui pakutavaid töökohti. Kuna noored tohivad seaduse kohaselt töötada ainult pool suvevaheaega, ongi ettevõte jaganud noorte suvise värbamise kahte ossa.

„Esimene grupp kooliõpilasi liitus meiega juunis ja neile lisandus uus „suvevahetus“ juulis,“ ütleb Kimber. Kuigi viimastel aastatel on Maxima võtnud suveks tööle keskmiselt ca 100 noort, on olnud ka aastaid, kus noorte suveabiliste hulk on küündinud 400ni. Kuigi Maxima sõlmib töölepinguid noortega alates 15. eluaastast, jääb suurem osa palgatud noortest vanusevahemikku 16-18 aastat.

Kui kuni 17-aastased töötavad valdavalt abitöölistena – täites müügisaalis riiuleid –, siis 18-aastastel on juba suurem valik – nad saavad proovida nii müüja, koka, saalitöötaja, transporttöölise kui kauba sorteerija ameteid. Töö iseloom seab noorte tehtavatele töödele teatud piirangud. Näiteks ei tohi kooliõpilased suuri raskusi tõsta, alkoholi ega terariistadega kokku puutuda.