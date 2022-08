Lugeja küsib, jurist vastab: Kas tööandja võib töösuhte üles öelda, sest olin haiguslehel?

Lugeja küsib: sain positiivse Covid-19 testitulemuse. Tööandja nõuab töö jätkamist, sest olulise tööülesande tähtaeg on saabumas, aga samas on mul palavik ja köha. Kas mul on õigus tööülesannete täitmisest keelduda? Kas tööandja võib minuga töösuhte üles öelda, sest olin haiguslehel?