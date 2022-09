Majanduskomisjon andis heakskiidu täieliku taastuvelektrile ülemineku eelnõule

Majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali sõnul muudetakse energiamajanduse korralduse seadust, saamaks leevendust kõrgetele energiahindadele ning tagada Eesti energiasõltumatus. „Meie piirkonna energia puudujääk on nii hinna- kui ka julgeolekuprobleem. Eesmärk toota taastuvatest allikatest vähemalt sama palju elektrit kui elektrit tarbitakse tähendab soodsamaid hindu tarbijatele ning puhtamat loodust. Taastuvvõimsuste kasvatamine on üks osa energiasüsteemi arendamisest. Lisaks vajame võrkude arendust, salvestusvõimsusi, teadlikku tarbimise juhtimist ning vastuseid, millised komponendid veel meie energiasõltumatust tagavad, näiteks muuhulgas ka tuumaenergeetika küsimus,“ selgitas esimees.

Majanduskomisjoni liige Taavi Aas sõnas, et eesmärk paberil on ambitsioonikas ja esmatähtis on tähelepanu pöörata sellele, kuidas loodusjõududest ja tehnoloogia arengust sõltuv energia maht ka tegelikkuses kätte saada. „Elektrijaamu ei ehita riik, vaid ettevõtjad. Kui jääme kogu tarbitava elektri saavutamisel liigselt lootma sellele, et turg ise reguleerib ja domineerima jäävad päikesejaamad, siis ei pruugi reaalsuses see 100 protsenti kokku tulla. Seda protsessi on vaja juhtida – eeskätt tuleb tagada mõistlik tuule- ja päikeseenergia bilanss,“ märkis ta.