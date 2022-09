LHV Panka soovitatakse sõbrale, sest see on lihtsalt parim

Kuigi igal inimesel on erinevate teenusepakkujate hulgas kindlasti enda eelistus, on viimastel aastatel siinsel pangandusturul kujunenud nii erinevatele uuringutele kui ka tunnustustele tuginedes kvaliteedi- ja kliendikogemuse liidriks eesti kapitalil põhinev LHV Pank. LHV-ga on liitunud hulganisti uusi kliente ja samal ajal on pank ise pannud rõhu parima teeninduse ja mugavate pangatoodete pakkumisele.

Tänavu läbiviidud brändiuuringu tulemusena on LHV soovitusindeks klientide hulgas tõusnud koguni tasemele 78. Soovitusindeksi arvutamisel võetakse aluseks soovitajate hulk ehk klientide osakaal, kes kindlasti teenusepakkujat teistele soovitaksid. LHV klientide rahulolust annab tunnistust võrdlus Eesti suuremate pankade keskmisega, milleks on skoor 20. Rahvusvahelises võrdluses peetakse normaalseks soovitusindeksi tasemeks finantssektori ettevõtete puhul tulemust vahemikus 0–30. Soovitusindeksit mõõtis uuringufirma Kantar Emor.

LHV Panga juhatuse esimehe Kadri Kiiseli sõnul on LHV pingutanud, et pakkuda klientidele parimat kliendikogemust, mis eeldab suurepärast teenindust ja tähelepanu pööramist teenuste kvaliteedile. „Teenindusettevõttena ei tee me kvaliteedi osas järeleandmisi ja on suurepärane, et sellest annavad kinnitust ka uuringud. Meil on alati hea meel saada klientidelt konstruktiivset tagasisidet ning rõõmu teevad klientide saadetud tunnustused. Samuti on meie klienditeeninduse taset Eesti parimaks tunnistanud uuringufirma Dive igal aastal läbiviidav uuring,“ kommenteeris Kadri Kiisel.