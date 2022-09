SEB majandusprognoos: Eestil ei õnnestu majanduslangust vältida

Välisnõudlus aeglustub tugevalt. Kõrged energiahinnad ja energianappus on nii mõnegi suure Euroopa riigi jaoks veelgi suurem probleem, kui Eestile. Seetõttu pöördub oodatavalt langusse ka euroala SKP tervikuna, mis pärsib oluliselt Eesti ettevõtete ekspordivõimekust. Sarnaselt Eestile tugevneb majanduskasv 2023. aasta teises pooles, ent keskmiselt piirdub euroala majanduskasv järgmisel aastal vaid 0,3%ga. Eesti õnneks jääb pisut paremasse seisu meie peamise kaubanduspartneri Soome majandus, millele ennustame järgmiseks aastaks 0,7% suurust kasvu. Teisalt võib tugeva löögi siinsele ekspordile anda Põhjamaade, eriti Rootsi, kinnisvaraturu langus.

Tööturu seis jääb suhteliselt heaks. Hoolimata negatiivsest väljavaatest majanduskasvule, jääb olukord tööturul suhteliselt stabiilseks. SEB prognoosi kohaselt kasvab töötus järgmisel aastal 6,8%ni, ent seda mõjutab oluliselt ka Ukraina sõjapõgenike statistikasse kaasamine alates 2023. aastast. Tööturul on pikalt väldanud äärmiselt kitsad olud ja koroonakriisi aegne kogemus on pigem kinnitanud, et inimeste ennatlik koondamine võib osutuda ettevõtete jaoks pigem kahjulikuks. Võrreldes tänavusega, palgakasv 2023. aastal aeglustub, ent küündib sellegi poolest keskmiselt 7,5% juurde.

Tarbimine pidurdub algaval sügisel tugevalt. Kuigi elanikkonna sissetulekute kasv on olnud sel aastal väga kiire, siis on inflatsiooni tõttu majapidamiste ostujõud oluliselt vähenenud. Seetõttu on tarbijakindlus kukkunud tasemele, kus see oli viimati varastel 1990ndatel. Igapäevakaupade suur hinnatõus sunnib majapidamisi ostukäitumist muutma ja ootame lähikuudel tarbimise vähenemist.